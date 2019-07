Milan, Theo Hernandez il regalo per Giampaolo: costo 20 milioni di euro

Il Milan di Marco Giampaolo continua sempre di più a prendere forma e dopo l'arrivo di Rade Krunic dall'Empoli, Paolo Maldini e Ricky Massara continuano a lavorare duramente per rinforzare la rosa da mettere nelle mani del tecnico rossonero. Ismael Bennacer è sempre più vicino al Diavolo e dopo di lui il Milan proverà ad affondare il colpo per un altro centrocampista, il belga della Sampdoria Dennis Praet. Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera ha praticamente chiuso per l'acquisto di Theo Hernandez a titolo definitivo dal Real Madrid.

L'esterno sinistro, fratello di Lucas passato in questa sessione di mercato al Bayern Monaco, costerà 20 milioni di euro e firmerà un contratto di cinque anni fino al 30 giugno del 2024. Il classe '97 è figlio d'arte dato che anche il padre Jean giocò a calcio nell'Olympique Marsiglia e nel 1992-1993 vinse pure una Coppa dei Campioni battendo in finale proprio il Milan. Dopo il prestito al Real Sociedad, dunque, Hernandez avrà una grande chance in un nuovo campionato per dimostrare tutte le sue qualità anche perché è molto giovane visti i suoi 21 anni, ne compirà 22 il prossimo 6 ottobre. Ora manca solo l'ufficialità ma Giampaolo ha il suo nuovo esterno difensivo che andrà a completare il reparto con Ricardo Rodriguez visto che Diego Laxalt è vicino alla partenza dopo un anno incolore.