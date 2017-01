Milan, tutti pazzi per Donnarumma: Real e United vogliono Gigio

Gianluigi Donnarumma è l'oro del Milan. Il portiere classe 99 compirà 18 anni il prossimo 25 febbraio e nonostante la sua giovanissima età sembra già un veterano per il suo atteggiamento e un fuoriclasse per le sue parate. Il 17enne di Castellammare di Stabia ci ha messo poco a conquistare il cuore dei tifosi rossoneri che si augurano di vederlo diventare una bandiera del Milan. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2018 e solo dal 25 febbraio in poi, Donnarumma potrà sottoscrivere un contratto più lungo di quello attuale.

Il Milan vuole blindare il suo campione e Mino Raiola attende sornione il tanto atteso closing con Sino-Europe. Secondo quanto riporta Tuttosport, però, il club di via Aldo Rossi deve stare molto attento perché sulle tracce di Donnarumma ci sono diversi club europei tra cui il Real Madrid che vuole un sostituto di Keylor Navas e del Manchester United che sta pensando seriamente a lui nel caso De Gea dovesse lasciare Old Trafford.