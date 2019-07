Milan, visite mediche per Rafael Leao. Poi arriverà Duarte

Nelle prossime ore Rafael Leao sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il giovanissimo centravanti del Lilla nella giornata di ieri è atterrato in città; questa mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà per ben 5 anni ai colori rossoneri. Nel pomeriggio è invece atteso l'arrivo di Leo Duarte, difensore brasiliano classe '96 di proprietà del Flamengo.

Milan scatenato

Il nuovo comparto dirigenziale del Diavolo mette a segno così il quinto colpo da inizio estate: dopo gli innesti di Krunic, Theo Hernandez e Bennacer ecco che approdano in terra lombarda due nuovi talentini. New entry importanti per mister Giampaolo, che dovrà cercare di amalgamare bene tutti i giocatori a disposizione nel modulo del 4-3-1-2.

Per il tecnico abruzzese potrebbe presto arrivare Angel Correa, anche se nei giorni scorsi c'è stato un raffreddamento della pista causato inevitabilmente dal trasferimento saltato di André Silva al Monaco. Tuttavia i contatti tra l'agente Mendes e il club francesce continuano e il negoziato potrebbe riaprisi a breve; l'Atletico Madrid - pressato dal Milan al fine di abassare l'eccessiva richiesta economica di 50/55 milioni di euro - è disposto a sedersi per trattare e trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti.

Nel frattempo il club di via Aldo Rossi continua a sognare Luka Modric: il centrocampista croato su Instagram ha lasciato un like al post dei rossoneri in merito all'esordio nel campionato di Serie A 2019-20 contro l’Udinese.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?