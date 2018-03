Milinkovic-Savic, sputo a Suso in Lazio-Milan di Coppa Italia. Ci sarà la prova tv?

La Lazio di Simone Inzaghi è stata sconfitta, dopo una lunga battaglia durata per oltre 210 minuti, tra andata e ritorno, dal Milan di Gennaro Gattuso che si è guadagnato così la finale di Coppa Italia che si disputerà il prossimo 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I giocatori in campo non si sono affatto risparmiati e nel finale di partita la tensione e il nervosismo erano palpabili. Tra questi uno dei più focosi era sicuramente Milinkovic-Savic che si sarebbe reso protagonista di un brutto gesto alla fine del primo tempo supplementare.

Il serbo della Lazio, infatti, dopo un fischio a sfavore da parte dell'arbitro Rocchi avrebbe mimato un saltello lasciando partire uno sputo che avrebbe colpito uno tra Calabria e Suso, le immagini non sono chiare, che erano nelle vicinanze. Nessuno si è accorto di niente, nemmeno il direttore di gara che in caso contrario avrebbe espulso il forte centrocampista della Lazio. Alcuni utenti di Twitter, però, si sono accorti di questa cosa e non hanno perso tempo per segnalarlo sui social con video e post chiedendo l'intervento della prova tv.