Milito svela: "Messi all'Inter? Solo Zanetti può convincerlo"

Diego Alberto Milito si è ritirato il 1 luglio del 2016 dopo una carriera ricca di reti e di soddisfazioni personali. L'ex centravanti dell'Inter ha realizzato 254 reti in 608 presenze complessive con tutte le squadre di club in cui ha giocato e cosa di non poco conto è stato assoluto protagonista, nella stagione 2009-2010, quando l'Inter conquistò il Triplete sotto la guida di José Mourinho. Milito si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport ed ha voluto incoronare Mauro Icardi: "Sono molto contento che Icardi mi abbia raggiunto come numero di gol, sia per lui che per l'Inter. I tre punti con il Chievo sono stati importanti per la classifica e Mauro ha rimesso a posto una sfida che non era iniziata bene. Era inevitabile che succedesse perchè ho sempre detto che lui è un grande attaccante. Fin da quando ha lasciato la Sampdoria a 20 anni per venire all'Inter si vedeva che aveva stoffa. I margini di miglioramento sono enormi".

Milito ha poi parlato del rapporto conflittuale tra Icardi e la nazionale argentina e ha parltato della possibilità un giorno di vedere Lionel Messi all'Inter: "Mauro è fortissimo ma l'Argentina ha un parco attaccanti fantastico. La scelta diventa a discrezione del CT. Evidentemente Bauza ritiene che i giocatori che chiama facciano più al caso suo. Ma credo che per Mauro sia solo questione di tempo: è ancora molto giovane e si toglierà tante soddisfazioni. Messi all'Inter? Credo che sia difficile che Leo lasci il Barcellona, ma nel calcio sognare non costa niente. E poi a volte i sogni si avverano... Zanetti ha un rapporto incredibile con lui e se c'è una persona che può convincere Messi a venire all'Inter quella è Zanetti".