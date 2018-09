Miss Bum Bum attacca il Barcellona: "La nuova maglia? Una tovaglia da picnic"

Il Barcellona è uno dei club con più tifosi e fan al mondo: la maglia blaugrana è inoltre una delle più vendute in assoluto. C'è qualcuno, però, che ha dimostrato di non apprezzare la nuova casacca di Messi e compagni: si tratta di Suzy Cortez, più conosciuta come Miss Bum Bum. La Cortez ha un debole per la Pulce del Barcellona che per la troppa insistenza aveva deciso di bloccarla su Instagram.

Suzy, dopo aver fatto pace con Messi, ha però voluto "litigare" con il Barcellona con il suo commento al veleno sulla nuova divisa realizzata dallo sponsor tecnico Nike per festeggiare i 20 anni insieme. Miss Bum Bum, infatti, sui social newtork ha dato la sua opinione sulla t-shirt: “Vogliamo una maglietta con le strisce tradizionali e non una tovaglia da picnic”. Nonostante questo la bella brasiliana ha sfoggiato la maglia a scacchi, che ricorda quella della Croazia.

I start today the campaign for #Nike and the #Barcelona give up throwing this horrible shirt that goes against our story. We want a shirt with the traditional stripes and not a picnic towel. #NoKit201920 pic.twitter.com/0uxYP0H55N