Mistero ad Ascoli: la Salernitana vince 1-3 ma la Lega Serie B twitta 0-3

La Salernitana di Stefano Colantuono ha vinto per 3-1 in casa dell'Ascoli di Serse Cosmi, e fin qui niente di strano. I bianconeri sono stati travolti in casa dagli amaranto che hanno vinto in casa della penultima in classifica mettendosi in acque un po' più tranquille. Il fatto curioso, però, è che i profili Twitter della Lega Serie B e della Salernitana stessa, a fine gara abbiano riportato il risultato finale sbagliato: 0-3 e non 1-3.





Ma cosa è successo in realtà da indurre all'errore sia la Lega di Serie B che la Salernitana? Carpani dell'Ascoli segna il gol dell'1-3 proprio negli ultimi secondi di partita con l'arbitro Nasca che convalida la rete ed effettua subito il triplice fischio finale, senza alcuna gestualità. Il direttore di gara, infatti, non avendo indicato il centrocampo ha mandato in confusione un po' tutti, con i giocatori dell'Ascoli che non avevano addirittura capito che l'arbitro avesse convalidato la rete di Carpani, assolutamente regolare e arrivata proprio a tempo scaduto.