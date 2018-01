La moglie di Mihajlovic sui social: "Sei il mio zingaro preferito"

Sinisa Mihajlovic è stato esonerato e non allenerà più il Torino. Il tecnico serbo ha pagato a caro prezzo la sconfitta subita nei quarti di finale di Coppa Italia dalla Juventus di Allegri. L'ex Catania, Fiorentina e Sampdoria, nel corso della sua carriera, ci ha sempre messo la faccia e più volte ha denunciato come nei campi di Serie A venisse etichettato come "zingaro" dalle altre tifoserie. Anche questa volta, Mihajlovic è stato preso di mira sui social network con epiteti a sfondo razziale.

Sua moglie, Arianna Rapaccioni, su Instagram ha voluto spezzare una lancia in favore del marito, attaccando tutti coloro che si erano permessi di insultarlo: "Anche se non lo sei mi accodo a quella massa di ignoranti che pensano che l’essere nato in Serbia significhi essere zingaro... E visto che non ho nulla contro di loro ti dico SEI IL MIO ZINGARO PREFERITO".

Anche il deputato di centrodestra Massimo Corsaro non è andato giù per il sottile nei confronti di Mihajlovic: "ZINGARO CHE GUIDA UNA BANDA DI FRUSTRATI PERDENTI".