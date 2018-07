La moglie di Zarate nel panico: "Ci hanno minacciato di morte"

Mauro Zarate, ex attaccante della Lazio, in carriera ha cambiato diverse maglie e recentemente ha deciso di passare dal Velez Sarsfield ai rivali del Boca Juniors, generando rabbia dei tifosi e anche di parenti e amici che l'hanno definito come un traditore. Secondo il giornalista argentino Carrozza, per questo trasferimento, ci sarebbero state minacce di attentati alla scuola frequentata dai figli di Zarate.

La moglie del 31enne, Natalie, ha ammesso di aver ricevuto minacce sia sui social che su Whatsapp: “Uccideranno i miei figli e anche noi. Abbiamo ricevuto minacce su WhatsApp, Instagram e Twitter, la gente non capisce che questo è solo lavoro. Stanno per uccidere i miei figli. La scuola frequentata dalla figlia Mia sarebbe stata evacuata per l’annuncio di una bomba. La tensione è altissima" . Anche Zarate, ai microfoni di TyC Sports ha ammesso di aver ricevuto minacce: "Non pensavo che questo passaggio avrebbe generato tanta rabbia nelle persone, con minacce e insulti fino a questo punto. Sì, ho capito, ora dovremo aspettare un po’ perché tutto passi e rassicurare mia moglie e i miei figli”.