Mondiale femminile, Usa campione: battuta 2-0 l'Olanda in finale

Gli Usa hanno vinto il Mondiale di calcio femminile e l'hanno fatto con autorità battendo e con pieno merito in finale l'Olanda campione d'Europa in carica e giustiziera dell'Italia del ct Bertolini nei quarti di finale. A Lione è andata in scena una grande partita meglio giocata dalle statunitensi che hanno avuto il controllo e il pallino in mano del gioco dal primo all'ultimo minuto. Solo i grandissimi interventi dell'estremo difensore orange van Veenendaal hanno permesso all'Olanda di restare in partita fino al 61' quando la Rapinoe su rigore ha sbloccato la partita e con la Lavelle che ha messo fine alle danze con la rete del 2-0. Questo per gli Usa è il quarto mondiale vinto dopo quelli del 1991, 1999 e 2015: ennesimo grandissimo traguardo raggiunto dagli Usa che si confermano la nazionale più forti di tutte

Gli Stati Uniti partono forte nel primo tempo ma nei primi venticinque minuti di gioco le occsioni da rete latitano da ambo le parti. Al 28' la Ertz si gira e va al tiro: van Veenendaal respinge alla grande. La Mewis decolla di testa al 36' ma l'estremo difensore dell'Olanda risponde alla grande. Morgan al 38' prova il tiro all'angolino ma il numero uno orange si supera ancora una volta. Sul finire del primo tempo ecco il primo squillo dell'Olanda con Spitse che ci prova ma la palla finisce larga.

Nella ripresa l'episodio che cambia la partita cambia al 59' quando la van der Gragt stende la Morgan e l'arbitro va a rivedere l'azione al Var e concede il rigore. Dal dischetto la Rapinoe fa secca la van Veenendaal. Gli States raddoppiano al 69' con la Lavelle che spara un gran sinistro all'angolino che non lascia scampo al numero uno delle orange. La Veenendaal si supera ancora al 76' sul tiro ravvinciato di Dunn. La Spitse ci prova con un tiro violento all'81' ma la palla termina fuori. La Morgan ci prova all'82' ma la van Veenendaal blocca senza problemi.

Il tabellino

Usa: Naeher; O'Hara (46' Krierger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Ertz, Mewis, Lavelle; Heath (87' Lloyd), Morgan, Rapinoe (79' Press)

Olanda: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker (73' van de Sanden), Van der Gragt, Bloodworth; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens (71' Roord)

Reti: 61' Rapinoe (U), 69' Lavelle (U)