Mondiali 2018, il Belgio liquida 2-1 il Brasile: in semifinale contro la Francia

Il Belgio di Roberto Martinez compie un vero e proprio miracolo, batte per 2-1 il Brasile di Tite e vola in semifinale al Mondiale in Russia. La partita è stata equilibrata e decisa dagli episodi e sicuramente l'autorete di Fernandinho ha messo in discesa la partita per i belgi che hanno poi tenuto botta e meritato di passare il turno. Il gol di De Bruyne ha poi affossato i verdeoro che nel secondo tempo hanno messo anima e corpo in campo per arrivare quantomeno al pareggio. La rete di Renato Augusto aveva riaperto le speranze ma gli errori di Coutinho e la parata di Courtois al 91' su Neymar hanno messo la parole fine sul Mondiale del Brasile che lascia amaramente la competizione in favore del Belgio che ora sogna di approdare in finale facendo un altro scalpo eccellente: quello della Frnacia di Didier Deschamps.

Nel primo tempo Thiago Silva coglie un palo al minuto numero otto e cinque minuti dopo è il Belgio a passare in vantaggio grazie all'autorete di Fernandinho che devia con il braccio nella propria rete. Al 18' Coutinho impegna Courtois e al 25' è Marcelo a impensierire il numero uno belga. Al 31', dal nulla, De Bruyne tira fuori il coniglio dal cilindro con un gran destro che fulmina ancora Alisson. Coutinho al 36' fa venire i brividi a Courtois e al 40' De Bruyne impegna Alisson. Lukaku al 41' è autore di un gran colpo di tacco ma Alisson non si fa sorprendere. Nella ripresa al 55' Gabriel Jesus viene atterrato in casa da Kompany e l'arbitro concede il rigore: dopo il consulto del Var, però, cambia idea. Hazard al 61' sfiora il 3-0, mentre Douglas Costa impegna Courtois con una rasoiata di sinistro. Ancora Douglas Costa impegna Courtois al 72' e al 76' Renato Augusto buca il numero uno belga di testa. Firmino e ancora Renato Augusto sfiorano il 2-2, mentre Coutinho si mangia un gol già fatto. Al 91' Courtois compie un miracolo sul bel tiro di Neymar.