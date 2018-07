Mondiali 2018, Ikea agli italiani: "Avete gufato bene la Svezia"

La Svezia di Andersson è uscita a testa alta dal Mondiale. Gli scandinavi, infatti, dopo aver vinto in maniera incredibile il girone di cui facevano parte anche Germania e Messico, hanno battuto anche la Svizzera di Petkovic negli ottavi di finale ma si sono fermati ai quarti eliminati dall'Inghilterra di Gary Southgate. La Svezia abbandona la spedizione in Russia consapevole di aver disputato un ottimo Mondiale e di essere comunque arrivata tra le prime otto nazionalie del mondo.

Gli svedesi si sono qualificati al Mondiale a discapito dell'Italia con la maggior parte dei tifosi azzurri che hanno apertamente dichiarato di tifare contro la nazionale di Andersson. Il noto marchio svedese Ikea, nel mese di novembre, aveva preso in giro l'Italia e Ventura per la debacle nel playoff, ora a distanza di otto mesi si è voluto rivolgere ancora una volta ai tifosi azzurri che si sono però presi una rivincita: "Gufare: l'avete fatto nel modo giusto. Adesso ci prepariamo per tornare a casa".