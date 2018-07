Mondiali, l'Inghilterra si guadagna la semifinale

L'Inghilterra conquista un posto alle semifinali del Mondiale di Russia 2018. La formazione dei 'Tre Leoni' si è imposta nei quarti di finale del Mondiale, a Samara, sulla Svezia per 2-0 grazie al gol di testa di Harry Maguire su azione d'angolo al 30' della prima frazione e alla rete, sempre di testa, di Dele Alli, al 58'. Era dal mondiale di Italia 1990 che l' Inghilterra non arrivava a giocare una semifinale.

A dispetto del risultato la formazione di Southgate ha dominato la gara, soprattutto nella prima frazione in cui ha avuto diverse occasioni per segnare. Al 19' prima del gol del vantaggio inglese uno scatto di Sterling che arriva fino al limite e serve Kane

che prova a piazzare di destro ma la palla finisce di poco al lato. Al 30' gol del vantaggio inglese: calcio d'angolo di Young battuto perfettamente con l'esterno, perfetto stacco di testa del difensore del Leicester che sblocca la partita. Al 35' dopo il gol del vantaggio Pickford pesca geometricamente Trippier sulla destra, cross teso

sempre per Sterling ma è Granqvist a dire di no. Sul finale di primo tempo Sterling due volte protagonista, prima viene pescato dal Var in fuorigioco e poi al 45' sguscia via sulla linea del fuorigioco e si trova da solo di fronte a Olsen, il portiere svedese con un guizzo non si fa saltare, poi l'attaccante del City si intestardisce ed egoisticamente prova nuovamente la conclusione con Granqvist che chiude in angolo.

Nella ripresa al 58' l' Inghilterra raddoppia: azione prolungata al limite dell'area, sulla destra Trippier appoggia per Lingard che pennella un cross per l'inserimento vincente di testa di Dele Alli per il 2-0. Poco dopo ancora Inghilterra pericolosa: Young premia

l'inserimento di Alli sulla sinistra, cross in area e Lindelof evita il colpo del ko a Lingard. Al 63' la Svezia prova a reagire. Cross dalla destra di Forsberg, assist di tacco per Berg che libera sul dischetto del rigore Claesson, tiro a botta sicura e fantastica parata dell'estremo difensore inglese Pickford. Ancora decisivo il portiere inglese al 72': lancio di Olsson per Guidetti, passaggio in area per Berg che si gira rapidamente e tira, ma è ancora il portiere inglese a chiudere in angolo con la punta delle dita. Nonostante i 5' minuti di recupero niente da fare per la Svezia che chiude comunque un ottimo Mondiale, con l' Inghilterra che ritorna in una semifinale dopo 28 anni.