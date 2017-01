Montella carica Milan-Napoli: "Loro hanno un budget da Champions"

Domani sera al Meazza il Milan di Vincenzo Montella ospiterà il Napoli di Maurizio Sarri in una sfida d'alta classifica. Il tecnico rossonero in conferenza stampa ha presentato il match contro gli azzurri ed ha riservato una piccola stoccata a Sarri: "Siamo orgogliosi di affrontare questa partita in questa posizione di classifica. Ma, allo stesso tempo, c'è anche il tentativo di non responsabilizzare troppo la squadra. Quella di domani è una gara di alto livello e sappiamo anche che il risultato vale molto, anche se non la considero una sfida decisiva. Di certo il Napoli è una squadra da Champions, costruita per la Champions, lo dico all'amico Sarri che tiene tanto ai fatturati".

Montella è cauto e non vuole sentire parlare di Champinos League: "Guardando la classifica siamo tutti molto vicini. Capisci che puoi ambire a qualcosa in più dell'Europa League, ma allo stesso tempo puoi anche non entrarci.Voglio che questa squadra mi stupisca ancora, sono convinto che avremo un grande approccio e faremo una grande partita". Montella ha poi parlato di Maradona: "Diego sa muovere cuori di tutti e mi auguro che la sua presenza a Napoli li abbia distratti. Questo per me è un derby visto che la mia napoletanità è totale. Come ho fatto a tifare Milan all'epoca di Maradona giocatore? Ero un adolescente, e andavo al San Paolo a vedere giocare il Napoli, Maradona segnava tanto, ma io avevo occhi solo per Van Basten".