Moratti: "L'Inter può battere la Juve. Terzo posto? Possibile"

Massimo Moratti è sempre molto legato all'Inter. L'ex patron del club nerazzurro, intervistato da Sky Sport, ha parlato del derby d'Italia tra la Juventus di Allegri e la squadra di Pioli: "Domenica sarà difficile, ma...Secondo me l'Inter può anche riuscire a vincere, anche se si sa che le partite contro la Juventus sono sempre difficilissime, soprattutto allo Stadium, in casa loro. La squadra di Pioli dovrebbe riuscire a resistere nel primo tempo per poi venire fuori bene nella ripresa e cercare magari di fare risultato. Al di là di quello che accadrà domenica sera, comunque, di sicuro i nerazzurri hanno fatto molto bene fino ad adesso e questo è certamente promettente in vista del futuro. Sarà comunque una partita molto interessante che arriva al momento giusto del campionato, tutte e due le squadre stanno facendo bene e sono certo che sarà un bel match. Oggi c'era Bauza per Icardi alla Pinetina? Io credo che Mauro e Higuain siano due calciatori diversi ma che il numero nove dell’Inter possa certamente di andare in Nazionale. Meriterebbe di vestire la maglia dell’Argentina".

Moratti ha poi parlato della possibilità di raggiungere un piazzamento in Champions League: "Secondo me Pioli è bravissimo, sta facendo grandi cose. Per quanto riguarda la dirigenza e Zhang, al di là di quello che farà in estate sul mercato posso già dire che ha fatto molto bene fino ad ora. L’acquisto di Gagliardini? Ottimo, è un giocatore fantastico e l’Inter assicurandoselo ha fatto un grande colpo. E’ una promessa ma ha forte personalità. I miei Inter-Juventus? Più che nostalgia posso dire di avere dei bei ricordi, sono due squadre costantemente una contro l’altra che poi sono capaci di giocarsi tutto in una partita che spero sempre sia affascinante come deve essere. Credo che questa squadra possa arrivare tranquillamente in Champions, se continua così non vedo perché no".