Moto 2, la madre di Romano Fenati: "Mio figlio minacciato di morte"

Come spesso accade, a un gesto folle e sconsiderato i più stupidi rispondono con la stessa moneta. È quello che è successo a Romano Fenati, il pilota di Moto2 che nella gara di ieri ha improvvisamente tirato la leva del freno anteriore all'avversario Stefano Manzi, che viaggiava a 217 km orari.

Una mossa sconsiderata che per fortuna non ha avuto conseguenze serie per la salute dei piloti ma che poteva provocare una caduta anche mortale. Com'era inevitabilmente, l'accaduto ha monopolizzato le cronache sportive e non della domenica e in moltissimi, anche fra chi non è appassionato di moto, hanno discusso del gesto di Fenati.

Fra costoro anche alcuni imbecilli che, a sentire la madre del pilota marchigiano, lo hanno anche minacciato di morte. "Mio figlio è stato provocato, ma poi devo ammettere che il suo gesto è stato sbagliato - spiega la donna - Probabilmente, aveva in corpo tanta adrenalina e tutti conosciamo il suo caratterino. È caduto nelle provocazioni. Ciò che mi rattrista è il fatto che ci siano arrivate delle minacce di morte. Anzi, qualcuno ha scritto addirittura delle offese alla sua ragazza."

Certo il gesto di Fenati è stato esecrando e per questo verrà giustamente punito dalle autorità competenti. Ma niente, comunque, autorizza a passare alle minacce.