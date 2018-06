Motogp, Catalogna: vince ancora Lorenzo davanti a Marquez e Rossi

Jorge Lorenzo bissa il successo di due settimane fa al Mugello e si porta a casa un'altra vittoria fondamentale nel gran premio di casa in Catalogna, a Montmelò. Il pilota spagnolo della Ducati è stato praticamente perfetto e dopo la pole position conquistata ieri pomeriggio è stato bravo anche in gara e che ha dovuto solo rimettere al suo posto Marc Marquez che alla partenza si era messo davanti a tutti. Il campione del mondo in carica ha chiuso dunque al secondo posto, mentre sul gradino più basso del podio si è posizionato Valentino Rossi con la sua Yamaha.

La gara è stata condizionata dalla caduta di Andrea Dovizioso che è uscito fuori dai giochi solo al settimo giro. Quarto posto per Cal Crutchlow, quinto Daniel Pedrosa su Honda, sesto il compagno di squadra di Rossi Maverick Vinales. Settimo Johann Zarco, ottavo Danilo Petrucci, nono Alvaro Bautista e decimo posto per Andrea Iannone. In classifica generale comanda sempre Marc Marquez con 115 punti, con 27 lunghezze di vantaggio su Valentino Rossi fermo ad 88. Terzo Vinales con 77. Lorenzo, Dovizioso e Iannone inseguono a quota 66 punti.