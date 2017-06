Motogp, Dovizioso vince in Catalunya e ora tallona da vicino Vinales

Andrea Dovizioso, in sella alla sua Ducati, ha vinto il Gran Premio di Catalunya davanti alle due Honda degli spagnoli Marc Marquez e Dani Pedrosa. Quarto posto per Jorge Lorenzo, in sella alla Desmosedici, che ha disputato una delle migliori gare della stagione. Quinto Folger, sesto Zarco, solamente ottave le due Yamaha di Valentino Rossi, ottavo e di Maverick Vinales, decimo, che vede così molto vicino il pilota italiano ora distante solo 7 punti.

Dovizioso, con questo prezioso successo si porta al secondo posto a quota 104 punti, mentre Vinales prende solo 6 punti e si porta a quota 111. Terzo Marc Marquez a quota 88, quarto posto per Dani Pedrosa, a quota 84 punti, solo quinto Valentino Rossi che sale a 83punti. Sesto Zarco, settimo Jorge Lorenzo. Il prossimo appuntamento della stagione sarà domenica 25 giugno ad Assen, in Olanda. La MotoGp 2017 sta regalando emozioni e un grandissimo equilibrio e quest'anno più che mai è difficile decifrare chi sia il reale favorito alla vittoria finale.