Motogp, Misano: Lorenzo in pole davanti a Miller e Vinales. Settimo Rossi

Jorge Lorenzo, con un giro incredibile e fuori dal normale, si è preso la pole position nel gran premio di Misano. Il pilota spagnolo della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo e ha stabilito il record della pista in 1:31.629 davanti ad uno strepitoso Miller e Maverick Vinales che in sella alla sua Yamaha è riuscito a stare sotto l'1.32 prendendosi così la terza piazza che gli vale comunque la prima fila. Quarto posto per l'altra Ducati di Andrea Dovizioso, quinto Marc Marquez, caduto a sei minuti dalla fine del Q2 e costretto a prendere la moto di riserva.

Sesto posto per Cal Crutchlow davanti ad un deludente Valentino Rossi che non è mai riuscito a dare una scossa alle sue qualifiche e che si deve così accontentare di un deludente settimo posto. Ottavo Danilo Petrucci su Ducati, nono Johann Zarco, decimo Alex Rins, undicesimo Dani Pedrosa e dodicesimo Morbidelli. Jorge Lorenzo, al termine delle qualifiche, ai microfoni di Sky Sport si è detto felice per la pole conquistata a Misano: "La mia quarta pole position a Misano? Sono contento, non era facile andare forte subito al primo giro ma abbiamo fatto delle scelte ottime sulle gomme e alla fine ha pagato"."La mia quarta pole position a Misano? Sono contento, non era facile andare forte subito al primo giro ma abbiamo fatto delle scelte ottime sulle gomme e alla fine ha pagato".