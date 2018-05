Motogp, Spagna: Crutchlow in pole a Jerez. Quinto Marquez, decimo Rossi

Qualifiche davvero infuocate quelle di Jerez de la Frontera: a spuntarla è stato Cal Crutchlow che ha fissato il miglior tempo e si è preso la pole position con la LCR Honda. Il britannico ha confermato quanto di buono fatto vedere in questi giorni di prove e si è messo davanti a tutti. Ottimo secondo posto per Dani Pedrosa che quando sente aria di casa si dimostra sempre sul pezzo. Terzo e in prima fila il francese Johann Zarco.

Sorprendente quarto posto per Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati mentre l'altro spagnolo, il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso in quinta posizione davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Andrea Iannone. Ottava l'altra Ducati del deludente Andrea Dovizioso che ha chiuso davanti a Danilo Petrucci, sempre in sella alla Rossa. Malissimo le due Yamaha con Valentino Rossi che si è preso la decima posizione davanti al compagno di squadra, lo spagnolo Maverick Vinales. Domani in gara sarà tutto differente anche se Crutchlow ha tutte le intenzioni di sparigliare le carte sul tavolo e di provare a vincere la sua prima gara in carriera in motogp.