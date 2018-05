Motogp, Spagna: Marquez vince a Jerez davanti a Zarco e Iannone

Marc Marquez ha vinto in completa scioltezza il gran premio di casa, in Spagna a Jerez de la Frontera, al termine di una gara davvero incredibile in cui è successo di tutto. A otto giri dalla conclusione, infatti, Dovizioso, terzo, ha tentato il sorpasso su Lorenzo, entrambi sono andati lunghi con lo spagnolo che nel tentativo di rientrare all'interno ha però buttato giù dalla moto Dani Pedrosa che stava sorpassando entrambi: nella carambola tutti e tre sono finiti fuori permettendo così a Johann Zarco e a all'ottimo Andrea Iannone, su Suzuki, di salire sul secondo e terzo gradino del podio.

Quarto posto per la Ducati di Danilo Petrucci che ha chiuso davanti Valentino Rossi autore di una gara anonima ma che ringrazia i tre caduti rovinosamente che gli hanno permesso di chiudere al quinto posto. Sesto Miller, settimo il compagno di squadra della Yamaha Maverick Vinales. Male Crutchlow che dopo l'inaspettata pole position conquistata ieri pomeriggio è caduto rovinosamente al giro numero otto gettando alle ortiche un'ottima opportunità per vincere la sua prima gara in Motogp. Lincidente che ha coinvolto Pedrosa-Dovizioso-Lorenzo è stata messa sotto inchiesta dalla direzione di gara. Marquez, con questa vittoria, sale a quota 36 vittorie in carriera in MotoGP. In classifica piloti il campione del mondo in carica si conferma primo con 70 punti, secondo Zarco a quota 58, terzo Vinales a 49, quarto posto per Iannone a 47. Dovizioso è quinto con 46 punti, mentre Valentino Rossi è sesto a 40 punti.