Motogp, Thailandia: Marquez in pole davanti a Rossi e Dovizioso

Marc Marquez sembra non avere rivali in Motogp: il fuoriclasse spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, infatti, ha conquistato l'ennesima pole position stagionale nel gran premio di Thailandia. Alle spalle del leader della classifica mondiale, però, si è piazzato un ottimo e redivivo Valentino Rossi che si è preso prepotentemente la seconda posizione in pista al fianco del collega-rivale-"nemico" distaccato di soli undici millesimi. Terzo posto per Andrea Dovizioso in sella a Ducati che nell'ultimo tentativo ha accarezzato il sogno di poter strapper la pole allo spagnolo salvo poi dover ripiegare chiudendo al terzo posto.

Quarto Maverick Vinales che ha confermato quanto di buono fatto dalla Yamaha nelle libere, quinto Cal Crutchlow, sesto Andrea Iannone che si mette così alle spalle Dani Pedrosa, Johann Zarco, Danilo Petrucci e Jack Miller che completano le prime dieci posizioni. Dopo la bruttissima caduta di ieri Jorge Lorenzo ha deciso di non salire in sella alla sua Ducati Desmosedici per non rischiare di compromettere ulteriormente la sua condizione fisica. Lo spagnolo, futuro pilota della Honda, ha dichiarato: "Non ha nessun senso rischiare. Anche fossi stato in corsa per il titolo sarebbe stato comunque difficile correre, forse con delle infiltrazioni avrei potuto prendere uno-due punti. Mi fa male e non voglio aggravare la situazione".