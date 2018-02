MotoGp, Valentino Rossi: "Devastato dalla morte del Sic, ho proseguito solo per amore"

Valentino Rossi si racconta in un numero speciale della rivista Riders. Una lunga intervista sulla sua carriera, che il Dottore che spiega e illustra il passato e quello che sarà del suo futuro.

Capitolo Simoncelli

Nella lunga chiacchierata con Riders, Rossi affronta anche un momento buio della sua carriera e della storia della MotoGp in generale: la morte in gara di Marco Simoncelli, ex pilota Honda e amico di Valentino. " Stavamo insieme quasi tutti i giorni, spesso dopo l’allenamento, andavamo a cena a casa di Carlo (Casabianca, il preparatore atletico), con il Sic che portava il sushi e che ne mangiava il doppio di noi ".