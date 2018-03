Motogp, Zarco in pole position in Qatar: secondo Marquez, terzo Petrucci. Rossi ottavo

La prima pole position della stagione della Motogp se l'è aggiudicata Johann Zarco. Il francese della Yamaha Tech3 ha ottenuto il miglior tempo di tutti a Losail, in Qatar. Il 27enne di Cannes ha avuto la meglio sul campione del mondo della passata stagione, lo spagnolo Marc Marquez e su il bravo Danilo Petrucci in sella alla sua Ducata Pramac. Quarta posizione per Carl Crutchlow, quinto il vice-campione del mondo Andrea Dovizioso, sempre su Ducati.

Se Zarco ha stupito in positivo, purtroppo Valentino Rossi non ha ottenuto un buon tempo: il Dottore, infatti, partirà dall terza fila visto che ha fatto fermare il cronometro all'ottavo tempo. Settimo posto per lo spagnolo Dani Pedrosa, nono l'ex rivale di sempre di Valentino Jorge Lorenzo. Peggio di Rossi, però, ha fatto il compagno di squadra Maverick Vinales che ha chiuso in 12esima posizione. Domani il Gran Premio si correrà alle ore 17 italiane e siamo sicuri che tutti i piloti si daranno battaglia in questa nuova stagione che si preannuncia già entusiasmante e ricca di colpi di scena.