Mourinho carica l'Inter: "L'anno prossimo vincerà lo scudetto"

Zitti tutti, parla lo Special One. Quando prende la parola, José Mourinho non è mai banale. Neppure quando gli viene chiesto un pronostico per la Serie A dell'anno prossimo che, con ogni probabilità, sarà animata dalla sfida tra Inter e Juventus, una delle rivalità più sentite del nostro calcio. Chi la spunterà? Per il tecnico del triplete nerazzurro non ci sono dubbi: " Quest'anno i nerazzurri devono vincere la Serie A. Sono sicuro ", ha detto il vate di Setubal alla Gazzetta dello Sport. In questo periodo, però, l'attenzione di Mourinho è rivolta ad altro: ovvero al suo futuro. Dall'esonero di Manchester sono passati ormai alcuni mesi e l'ex allenatore - tra le altre - di Porto e Real Madrid è alla ricerca di una nuova panchina. Senza fretta, però. "In questo momento sto studiando il tedesco", ha svelato Mourinho, facendo pensare a un suo possibile sbarco in Bundesliga. Ma lui frena. "No, sto studiando il tedesco perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese, italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania". Di recente, il tecnico portoghese ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro a stagione per allenare i cinesi del Guanghzou Evergrande.

Futuro da decifrare

"Il calcio mi manca", ha ripetuto più volte Mourinho, che tuttavia è disposto a muoversi soltanto per un progetto davvero allettante. Lui che è l'allenatore vincente per antonomasia, vuole tornare a lavorare ad alti livelli. Difficile che possa farlo già all'inizio della nuova stagione, dal momento che tutte le panchine europee più importanti sono già state assegnate. È possibile che Mou attenda una chiamata a stagione in corso, proseguendo la sua redditizia attività di commentatore sportivo. Ma la panchina è un'altra cosa.