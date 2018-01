Mourinho, ecco un'altra stoccata a Conte: "Per lui provo solo disprezzo"

José Mourinho ha provato a mettere la parola fine, a modo suo, alla lunga e colorita diatriba con Antonio Conte. In questi ultimi giorni sono volati gli stracci tra il tecnico del Manchester United e quello del Chelsea che si sono affrontati a distanza, e per mezzo dei media, con insulti e provocazioni di ogni genere. Recentemente il portoghese, tramite un suo portavoce, aveva domandato a Conte se conoscesse l'Epo, mentre il leccese aveva risposto affermando come lo Special sia un "piccolo uomo" e che non dimenticherà le parole dell'ex allenatore dell'Inter.

Mourinho, come detto, ha voluto mettere una pietra sopra a questa querelle che stava anche iniziando ad essere di cattivo gusto:: "Quando una persona insulta un'altra puoi aspettarti una risposta, il disprezzo o il silenzio. La prima volta ha insultato e ho risposto, toccando un suo tasto dolente. Poi alla seconda scelgo il disprezzo e così chiudo questa storia". Chissà se anche Conte preferirà mettere la parola fine a questa vicenda o se risponderà, per l'ultima volta, ad un allenatore ormai diventato il suo principale nemico calcistico.