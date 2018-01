Mourinho: "Io mai squalificato per il calcioscommesse". Conte: "Lui è un uomo piccolo"

José Mourinho e Antonio Conte si stanno dicendo di tutto in questi ultimi giorni. Il tecnico portoghese del Manchester United ha iniziato la querelle con l'ex ct dell'Italia che non si è di certo tirato indietro. Lo Special One, proprio due giorni fa, aveva pungolato ancora il leccese: "Io non me la prendo con Conte, le mie parole gli sono state riportate male e la domanda non gli è stata fatta nel modo giusto. Ecco perché la sua reazione è stata esagerata e fuori controllo. Io parlavo di atteggiamenti da clown riferendomi a me stesso, non serve che lui mi ricordi che ho commesso degli errori e che ne commetterò altri. Però posso dire che io non sarò mai squalificato per calcioscommesse".

Le parole di Mourinho hanno fatto male a Conte che ha voluto rispondere attaccando pesantemente l'ex allenatore di Inter, Real Madrid e Porto: "Penso che quando ci sono commenti di questo tipo, commenti con i quali vuoi offendere qualcuno senza conoscere la verità, significa che sei un piccolo uomo. Forse è stato un piccolo uomo in passato, un piccolo uomo nel presente, e forse lo sarà, un piccolo uomo, anche in futuro. Mi ricordo quando offese Ranieri per il suo inglese. Poi quando fu esonerato indossò la sua maglia . È un falso". Ora la palla ripassa nelle mani di Mourinho che sicuramente replicherà ancora la collega-rivale. Una cosa è certa: dopo Benitez, Wenger e Guardiola, lo Speciale ha trovato un altro nemico in Premier League.