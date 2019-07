Nainggolan apre al futuro in Cina

Fuori dal progetto della nuova Inter. E ora forse fuori dall'Italia. È questa la situazione attuale di Radja Nainggolan. Il belga dopo essere stato accolto in grande stile a Milano, solo un anno fa, ora deve fare le valigie. L'opzione più probabile è la Cina, con squadre che possono investire e tollelare lo stipendio dell'interista.

Futuro all'estero

Antonio Conte e Giuseppe Marotta non hanno usati troppi giri di parole: Radja, insieme al compagno Icardi, non è più gradito. E ora si deve trovare una soluzione. Il procuratore del belga, che sta per chiudere con l'Inter il passaggio di Nicolò Barella in neroazzurro, sta sondando piste estere. In Italia poche società possono permettersi lo stipedio di Radja, ma non sembrano interessate all'investimento. L'esteno è l'unica alternativa valida.

La Cina, ad esempio, è stata presa di nuovo in considerazione dal "Ninja": il primo esito era stato negativo, con una boccitatura secca. Ora invece il centrocampista sembra disposto a pensarci, come precisano da La Gazzetta dello Sport. L'opzione più quotata è il prestito a 9 milioni di euro, ovvero la quota d’ammortamento nel bilancio nerazzurro (cioè gli ultimi anni di contratto a 4,5 milioni di euro). Nainggolan potrebbe quindi rispondere all sirene cinesi, purché queste abbiano un progetto serio e ambizioso.