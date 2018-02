Nainggolan non solo senza cresta, Ünder invisibile

6,5 ALISSON Al 45' chiude su Calhanoglu, nega lo 0-2 a Kessie e a Kalinic.

5,5 BRUNO PERES Preferito a Florenzi, dopo un'incertezza in avvio si limita a difendere.

5,5 MANOLAS Un salvataggio su Romagnoli non compensa l'amnesia su Cutrone.

6 FAZIO Senza colpe specifiche ma anche molto meno leader del solito.

5,5 KOLAROV Nel complesso soffre Suso meno del previsto, però in avanti non si vede mai.

5 PELLEGRINI Opaco, non dà il cambio di passo che gli chiedeva Di Francesco. (dal 35' st GERSON sv).

5,5 STROOTMAN Regia compassata, non svolta nemmeno da centrale.

4,5 NAINGGOLAN Il taglio della cresta non gli restituisce energie. Zero lampi e anche un pallone regalato che per poco con costava caro. (dal 19' st DZEKO 5 A dar retta al tabellino sarebbe entrato).

5 ÜNDER Interrompe la serie magica: stavolta non gli riesce nulla di memorabile. (dal 28' st DEFREL Impalpabile).

5 SCHICK Un guizzo a fine primo tempo: è l'unica volta in cui dà un segno di vita.

5 PEROTTI Discontinuo lo è quasi sempre, ma stavolta combina poco anche nelle rare volte in cui si accende.

All. DI FRANCESCO 5 Il ritorno al 4-3-3 non risolve nulla, così come l'inserimento compulsivo di punte dopo lo svantaggio.