Nainggolan paga a caro prezzo il Capodanno: multa ed esclusione con l'Atalanta in arrivo

La Roma sta seriamente pensando di punire Radja Nainggolan dopo il suo video postato su Instagram a Capodanno. Il belga, infatti, si era mostrato alticcio, mentre fumava e giocava a paddle con amici, il tutto colorito da una serie di bestemmie che non hanno fatto piacere a diversi utenti sul web. L'ex Cagliari ha infranto il regolamento interno e per questa ragione sarà multato dalla Roma: il dg Baldissoni e il ds Monchi, in accordo con Di Francesco, hanno preso questa decisione dopo essersi confrontati a Trigoria.

Nainggolan, dunque, sarà multato ma non solo visto che rischia anche di saltare il match di campionato di sabato 6 gennaio contro l'Atalanta di Gasperini, giustiziera del Napoli di Sarri in Coppa Italia. La società vuole dare un segnale forte a tutto lo spogliatoio non solo multando ma lasciando anche fuori in un match importante un giocatore fondamentale come il belga. Di certo non c'è ancora niente ma questa potrebbe essere una strada percorribile anche perché Pellegrini sta dimostrando di essere affidabile e ciò permetterebbe all'ex Cagliari di riflettere su quanto ha fatto, ma anche di preservarsi in vista del match del 21 gennaio contro l'Inter, visto che il Ninja è diffidato e rischia di essere squalificato in caso di cartellino giallo contro la Dea.