Nainggolan torna sui suoi passi: "Mi scuso per le mie parole e il mio atteggiamento"

Il Capodanno di Radja Nainggolan è stato a dir poco movimentato. Il belga ci ha dato dentro nei festeggiamenti ma ha esagerato visto che il suo video, postato su Instagram, e condito di bestemmie non è affatto piaciuto alla Roma e al popolo del web. La notizia ha fatto subito il giro del mondo con l'ex centrocampista del Cagliari che su Twitter ha anche pensato bene di attaccare chi lo ha criticato per ciò che ha visto nel video: "Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita".

Anche a capodanno pensate a fare le notizie... auguro un buon anno a tutti tranne a quelli... ma fatevi una vita... — Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 1 gennaio 2018