Il Napoli calpesta il Bologna: finisce 1-7 al Dall'Ara

Il Napoli di Maurizio Sarri fa venire il mal di testa al Bologna di Roberto Donadoni: gli azzurri vincono per 1-7 contro i rossoblù al termine di un match ricco di emozioni e altamente spettacolare. Il Napoli passa in vantaggio già al 4' con il capitano Marek Hamsik che di testa batte Mirante su assist di Callejon. Passano solo 2 minuti e i partenopei raddoppiano con Insigne che viene lanciato ottimamente in porta da Zielinski e fulmina il numero uno rossoblù. Al 24' Callejon commette la prima ingenuità della sua folle partita con un fallo di mano che manda sul dischetto Destro che però si fa ipnotizzare da Reina. L'ex Real Madrid, al 27', si fa espellere per un fallo di reazione ma al 32 anche il Bologna resta in 10 per l'espulsione di Masina per fallo da ultimo uomo su Mertens. Sulla punizione seguente il belga batte Mirante per il 3-0 del Napoli. Il Bologna ha un moto d'orgoglio e trova il gol della riscossa con Torosidis al 36 ma al 43 gli azzurri si riportano avanti con un altro bel gol di Mertens imbeccato ancora da Zielinski.

Il Napoli nel secondo tempo non si ferma e continua a macinare gioco e azioni da gol. Al 69' Hamsik segna la sua doppietta personale con un bel gol su assist di Mertens e 4 minuti più tardi sigla il 90esimo gol in Serie A e la sua tripletta personale. L'1-6 è già molto pesante e Mertens, non contento, segna il settimo gol allo scadere e sigla anche lui una tripletta al pari del capitano slovacco. Il Napoli con questa vittoria sale a quota 51 punti ed aggancia provvisoriamente la Juventus, impegnata domani sera allo Stadium contro l'Inter. Il Bologna, invece, resta a quota 27 e mercoledì 8 cercherà il pronto riscatto contro il Milan di Montella nel recupero della 18esima giornata di campionato.