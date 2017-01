Napoli, ecco l'accoglienza per Higuain: "Sommerso da una grossa pernacchia"

Il 2 aprile Gonzalo Higuain tornerà allo stadio San Paolo, da avversario del Napoli. In quella data, infatti, gli azzurri ospiteranno la Juventus per il big match della 30esima giornata di campionato. Il Pipita e il suo ex club, però, si daranno battaglia anche in semifinale di Coppa Italia che si giocherà in una doppia sfida, le cui date sono ancora da definire. Higuain ha già fatto male al suo recente passato nella sfida di andata con un gol che ha regalato i tre punti alla Juventus. L'ex Real Madrid, però, non ha esultato per rispetto ai suoi vecchi tifosi che però non gli hanno perdonato il tradimento estivo.

Su Facebook, alcuni supporters azzurri, hanno aperto una pagina chiamata: "O' Pernacchio ad Higuain direttamente dallo Stadio di Napoli". Ecco l'invito dell'ideatore della pagina: "Lasciate a casa ogni intento violento il popolo napoletano da popolo civile qual è risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali... Un grande singolo pernacchio sincronizzato da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua".