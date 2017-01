Napoli, febbre da Champions: in 10.000 a Madrid ma ci sono solo 3.917 biglietti

Il Napoli di Maurizio Sarri è in uno stato di forma straripante: questa è un'ottima notizia in vista del match in Champions League contro il Real Madrid in programma il 15 febbraio. L'andata si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu e i tifosi azzurri non stanno più nella pelle e non vedono l'ora del giorno della partita. Questa mattina è scattata la vendita online dei biglietti con il Real Madrid che ha messo a disposizione 3917 tagliandi per il settore ospiti.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, sono già 10.000 i tifosi del Napoli che hanno prenotato un volo per la Spagna e lo stesso Real ha annunciato che l'ingresso per i tifosi azzurri in altri settori sarà a discrezione del club ospitante. Quindi c'è il rischio per tantissimi supporters partenopei di restare fuori dallo stadio. Il biglietto, infatti, sarà nominativo e su di esso verranno riportati gli estremi del documento di identità dell'utilizzatore e se non corrispondenti ci sarà il divieto, per il possessore del biglietto, di accedere al Bernabeu.