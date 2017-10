Un Napoli forza 8: in Europa nessuno come Sarri

Marcello Di Dio

L'ottava meraviglia all'Olimpico contro la Roma ha dato la prima spallata al campionato. Ma ha anche reso la truppa di Sarri l'unica squadra in Europa a non lasciare punti alle avversarie, dopo che il Barcellona sabato sera ha frenato in casa dell'Atletico Madrid. Sulla ruota di Napoli escono numeri da scudetto: 13 vittorie di fila, comprese le ultime 5 gare dello scorso campionato, ma anche come i tiri subiti dagli azzurri (nessuna è riuscita a fare meglio); 20 i risultati utili consecutivi (ultimo ko il 25 febbraio scorso con l'Atalanta) e 18 trasferte senza sconfitte; 26 i gol segnati - solo il Manchester City, avversario domani in Champions di Hamsik e compagni, ha fatto meglio con 29 -; 5 le reti incassate da Reina (l'anno scorso, a questo punto del torneo erano già 9) e i successi esterni in stagione; 100 i gol in A di Insigne e i risultati positivi di Sarri nella massima serie.

E a proposito di numeri, basta guardare quelli dei due centrali di difesa azzurri Albiol e Koulibaly: 161 palloni toccati, 91 per cento di passaggi riusciti, 12 duelli vinti su 17 e 100 per cento di tackle vinti. Eppure di fronte c'era uno dei centravanti più pericolosi della serie A, quel Dzeko al quale è stata concessa appena una conclusione verso la porta di Reina. Che a distanza di sette mesi ha ripetuto la stessa prodezza contro i giallorossi, un colpo di reni per deviare il pallone sul palo: era accaduto con Strootman, sabato sera il miracolo sulla zuccata di Fazio. E intanto lo stesso Albiol fissa la quota campionato: «Per vincerlo servono 90 punti». Novanta come la paura, recita la celebre smorfia napoletana. Ma a Castelvolturno non c'è più timore di pronunciare quella parolina. «Scudetto? Può essere l'anno buono, ma restiamo umili», dice Insigne, il match winner dell'Olimpico.

Il gruppo ha già fatto «outing»: il patto per arrivare in fondo è nato a fine maggio quando De Laurentiis ha rispedito al mittente le offerte milionarie per i big. E il tridente dei piccoletti hanno confermato in coro: «Siamo rimasti a Napoli per provare a vincere qualcosa». Alla terza stagione Sarri fa primeggiare la sua squadra in tutte le classifiche e in più ha ormai un gioco perfetto. Tanto da ricevere i complimenti del suo «modello» Guardiola, che domani troverà di fronte: «Il Napoli è una delle migliori squadre d'Europa, sarà un onore giocare contro Sarri che stimo moltisimo e che predica un gioco stupendo. Noi e loro abbiamo la stessa idea di calcio, la nostra sfida sarà uno spettacolo».

E a gennaio, ormai è quasi certo, l'attacco del Napoli verrà rinforzato con Inglese del Chievo. Ma la novità è che ai veneti, per evitare un nuovo caso Pavoletti, verrà girato in prestito il polacco Milik, alle prese con l'infortunio al ginocchio.