Il Napoli non sbaglia un colpo: secco 5-0 al Cagliari e a più quattro sulla Juventus

Il Napoli di Maurizio Sarri non sbaglia un colpo e batte anche il Cagliari di Diego Lopez, a domicilio. Gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 frutto delle reti di quattro giocatori fondamentali nello scacchiere del tecnico toscano: lo spagnolo José Maria Callejon, il belga Dries Mertens, lo slovacco Marek Hamsik e l'italiano Lorenzo Insigne, più Mario Rui. La partita è stata comandata Napoli che ha dimostrato ancora una volta una grande maturità e non si è fatta minimamente distrarre dal fatto che Juventus-Atalanta sia stata rinviata per neve. Con questo successo gli azzurri salgono a quota 69 punti, a più quattro sui bianconeri che dovranno recuperare il turno di ieri contro i nerazzurri di Gian Piero Gasperini. Il Cagliari invece resta fermo a quota 25 punti in classifica.

Nel primo tempo il Napoli parte forte con Callejon e Insigne che vanno vicini al gol, tra il 4' e il 5'. Al 6' risponde l'ex Pavoletti che trova la pronta parata di Reina. Al 15' Mertens si divora l'1-0 mentre al 19' sempre Pavoletti prova a sorprendere Reina con un pallonetto che non va a buon fine. Al 29' il Napoli passa con Callejon che riceve palla da Allan e scarica alle spalle di Cragno di destro. Padoin va vicino al pareggio al 39' ma tre minuti dopo Mertens segna il 2-0 con un tocco ravvicinato su assist di Hysaj. Nella ripresa il Napoli continua a premere sull'acceleratore e al 61' trova il terzo gol con Hamsik che di sinistro, su assist di Insigen, fulmina ancora Cragno. Lykogiannis su punizione chiama Reina al grande intervento mentre al 72' gli azzurri calano il poker con Insigne che segna su calcio di rigore concesso per fallo di mano di Castan. Anche Mario Rui al 90' partecipa alla festa con il gol del 5-0 con una bella punizione calciata di sinistro.