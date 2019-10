Il Napoli non sfonda in Belgio: finisce 0-0 contro il Genk

Il Napoli di Carlo Ancelotti sbatte sul Genk e torna a casa con un pareggio comunque prezioso per il prosieguo delle sorti del girone E di Champions League. Gli azzurri hanno disputato una partita offensiva, come sempre, ma hanno subito la velocità, la fisicità e la qualità dei belgi che hanno sfiorato più volte il vantaggio. Di contro, il Napoli ha colpito tre legni, due volte con Milik e una volta con Callejon e il pareggio finale è sostanzialmente giusto anche se i partenopei non sono stati particolarmente fortunati con il conto dei legni. Con questo pareggio il Napoli sale a quota 4 punti in classifica e si mette comunque in una posizione di forza, mentre i belgi salgono a quota un punto. Alle 21 il Liverpool di Klopp, al momento fermo a zero punti, ospiterà il Salisburgo che di punti ne ha tre in classifica.

Lucumì al 4' ci prova di testa ma il suo tentativo finisce di poco fuori bersaglio. Il Napoli si sveglia al 17' con Callejon e Milik che nella stessa azione colpiscono due clamorosi legni. Il Genk sfiora il vantaggio con Hrosovski al 20' con tanto di deviazione di Manolas che per poco non inganna Coucke. Callejon la mette sulla testa di Milik al 26' e il polacco colpisce il palo. Berge chiama al miracolo Meret al 36' che aveva incornato alla grande un cross di Maele. Al 38' la difesa dei belgi salva sulla linea un tentativo di Koulibaly e sulla ribattuta Milik la mette fuori. Il Genk finisce in attacco nella prima frazione ma si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa Koulibaly fa scudo sul tiro di Berge al 49' mentre al 57' Lozano serve un cioccolatino per Callejon che cestina un'ottima chance da pochi passi. Mertens ci prova per due volte tra il 74' e il 75' ma la difesa del Genk si salva in entrambe le circostanze. Il figlio d'arte Hagi tenta il gol dalle retrovie ma il suo tentativo esce fuori di poco.

Il tabellino

Genk: Coucke; Maele, Lucumí, Cuesta, Uronen; Hrosovsky, Berge, Hagi; Ito, Samatta, Bongonda

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (29' Malcuit); Callejon, Allan, Elmas (58' Mertens), Fabian Ruiz; Milik (72' Llorente), Lozano

