Napoli di rimonta contro la Lazio: 1-2 e aggancio alla Juventus

Il Napoli di Carlo Ancelotti, dopo un precampionato altalenante e a tratti preoccupante, cancella tutte le paure all'esordio in campionato e su un campo difficile come l'Olimpico. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 2-1 in rimonta contro la Lazio di Simone Inzaghi frutto delle reti di Milik e Insigne, con un gol per tempo, che hanno reso vano il gran gol siglato da Immobile al 25' della prima frazione di gioco. La gara è stata divertente e comandata per lo più dagli ospiti che alla fine hanno vinto con merito rispondendo così alla vittoria esterna della Juventus di Massimiliano Allegri che alle 18 ha vinto soffrendo per 3-2 sul campo del Chievo di D'Anna. Il Napoli parte dunque con il piede giusto in questa nuova stagione con l'obiettivo di migliorare quota 91 punti che lo scorso anno non bastò per vincere il titolo di campione d'Italia.

Nel primo tempo le due squadre si affrontano a viso aperto con Caceres, al 5', e Hamsik al 16' che ci provano dalla distanza non inquadrando la porta. Zielinski al 19' va al tiro ma la sua conclusione esce di poco, mentre sei minuti dopo la Lazio passa in vantaggio con Immobile che beffa Albiol e Koulibaly siglando l'1-0. Milik al 32' non impatta di poco il pallone mentre al 35' Insigne va vicino al gol del pareggio ma non trova la porta. Al 39' Zielinski colpisce la traversa. Milik segna al 41' ma l'arbitro annulla per un fallo di Koulibaly su Radu, mentre al 44' è ancora l'attaccante polacco a chiamare alla grande parata Strakosha che non può nulla però sul suo tap-in in pieno recupero del primo tempo su assist di Callejon. Nella ripresa Milik sfiora ancora il 2-1 al 48' mentre al 57' è Immobile a divorarsi il gol del vantaggio che arriva per gli azzurri due minuti dopo con Insigne abile a insaccare alla sua maniera, con un tiro a destro a giro, su assist di Allan. Parolo al 64' la schiaccia di testa ma trova la parata facile di Karnezis. Luis Alberto chiama alla grande parata il portiere greco ma è tutto fermo per fuorigioco. Il forcing finale della Lazio produce un palo di Acerbi al 91' e al 93' Bastos salva tutto sul tiro di Milik a botta sicura: finisce 2-1 per il Napoli all'Olimpico.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Raúl Albiol, Koulibaly, Mário Rui; Allan, Hamsik (70' Diawara), Zielinski (85' Rog); Callejon, Milik, Insigne (76' Mertens).

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe (46' Bastos), Acerbi, Radu; Marusić, Parolo (89' Cataldi), Badelj (68' Correa), Milinković-Savić, Caceres; Luis Alberto; Immobile

Reti: 25' Immobile (L), 47 Milik (N), 59' Insigne (N)