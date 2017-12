Il Napoli sfida l'Udinese. Solito Sarri: poco turnover

Altro che crisi, altro che periodo di appannamento. La vittoria di sabato contro il Torino ha restituito entusiasmo e consapevolezza al Napoli soprattutto nelle proprie qualità. Perché se è vero che un periodo di appannamento dopo un avvio strepitoso è quasi fisiologico, è altrettanto vero che Sarri è usito dal momento di difficoltà portando avanti le proprie idee senza mai snaturare la sua creatura. Gioco, tecnica, e spettacolo sono tornati ad essere caratteristica distintiva del Napoli e, non a caso, sono tornati anche i gol. Ed è tornato, dopo lo stop per il problema all'inguine, anche Lorenzo Insigne, giocatore imprescindibile per il Napoli di Sarri. Questa sera, per la sfida dei quarti di finale di coppa Italia contro la rigenerata Udinese di Massimo Oddo potrebbe riposare per evitare di sovraccaricare la muscolatura ma non è escluso che possa giocare uno spezzone di partita per migliorare la condizione. Di certo Sarri, solitamente allergico al turnover, farà dei cambiamenti all'undici anche se la coppa Italia, specie dopo l'addio alla Champions, è un obiettivo importante per i partenopei. Possibile una staffetta Mertens-Callejon al centro dell'attacco, dove la coperta è cortissima, ma cresce anche l'ipotesi Giaccherini centravanti.