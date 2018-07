Il narcisismo del campione: la grafia di Neymar

Che personalità emerge dalla scrittura del grande campione? Grinta, determinazione, volontà e idealismo danno un tocco personale allafigura del calciatore brasiliano, che appare vivace ed estroverso, con una fogache non viene messa solo nel calcio, ma anche nella vita privata.

Neymar Jr. possiede un ottimo bagaglio intellettivo e una forza psicofisica che gli permette di affrontare con grinta e decisione la realtà, senza lasciarsi scalfire da eventuali contrasti.

Le iniziali così grandi e gonfie dell’autografo, oltre a dimostrare una notevole cura estetica delle forme, rivela anche una sorta di sfida che egli ha messo in atto fin da giovane: l’imitazione e il superamento della figura del padre. Si tratta di un sentimento che lo ha spinto a dare sempre il meglio di sé anche con spirito di sacrificio.

Gli occhielli evidentemente tondi e gli archi nella “m” indicano apertura,disponibilità e socievolezza, ma anche desiderio di non confondersi con altri, di volersi distinguere, memore di un passato d’indigenza. Anche in quelle circostanze non è però rimasto inerte e, ancorché aiutato (vedi borsa di studio per accedere a una scuola d’élite), egli ha saputo mettere a frutto in modoproduttivo il suo talento dando così un tocco non comune alla sua personalità. (Clicca qui per guardare la firma)