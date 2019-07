Nel paese di Giulio Ciccone, l'enfant prodige che sgomita tra i grandi

Siamo a Brecciarola, frazione di Chieti, dove è cresciuto Giulio Ciccone. Proprio qui il ciclista classe '94 ha mosso le sue prime sgambate e con umiltà, sacrificio e tanto sudore ha posto le basi per il solare presente che sta vivendo. Dopo le prime esperienze dilettantistiche con la maglia della Palazzago, le soddisfazioni tra Elite e Under 23 con il Team Colpack, il tanto atteso e desiderato salto nel professionismo con la Bardiani-CSF, ecco che avviene l'ennesimo importante step di qualità della sua carriera: con la promozione alla Trek Segafredo è riuscito a rendersi protagonista su palcoscenici di notevole spessore, contornati dal passaggio per primo sul Passo del Mortirolo che gli ha consentito di stazionarsi in prima posizione nella classifica degli scalatori portando a casa la maglia azzurra e un sedicesimo posto nella classifica generale.

Dal 28 maggio passiamo all'11 luglio, quando il baby teatino si piazza secondo al traguardo nella sesta tappa del Tour de France, da Mulhouse a La Plance des Belles filles: a 11" dal vincitore Dylan Teuns, Ciccone agguanta la maglia gialla.

Brecciarola in festa per Ciccone

I Brecciarolesi sono incollati davanti alle proprie tv o agli schermi del bar cittadino, tutti uniti per sostenere a gran distanza il fenomeno italiano. La contrada del Mulino, dove abita Giulio, è solita riunirsi nei momenti salienti del 24enne: tra buon vino e arrosticini, non sono mai mancati (e mai mancheranno) cori di incoraggiamento, esultanze e lacrime.

" Giulio lo si vedeva sempre in bici. Quando suo fratello e i miei figli facevano capannello per chiacchierare, lui era lì ma in sella alla bici che teneva ferma in equilibrio ", dichiara Sabina. La vicina di casa prosegue: " Girava di continuo dentro il recinto di casa mia e quando era stanco entrava e si prendeva una merendina...era proprio di casa" .

Alessandro invece afferma: " Il primo ricordo di Giulio che mi viene in mente è sicuramente quando da bambino scorrazzava con la sua bicicletta per le vie di Brecciarola. In molti avranno in testa quella immagine e certamente in tanti all’epoca non conoscevano nemmeno il nome di questo esile e minuto bambino con la passione per la bicicletta ".