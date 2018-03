Neymar alza bandiera bianca: "Sarà operato". Resterà fuori due mesi?

L'infortunio di Neymar mette ancora di più nei guai il Psg che in estate ha investito oltre 400 milioni di euro per rinforzare la sua rosa con gli acquisti del brasiliano, per 222 milioni di euro, e di Mbappé per quasi 180 milioni. I parigini sono primi in campionato e sono andati avanti in Coppa di Francia ma rischiano seriamente di uscire dalla Champions League: obiettivo principale del club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi. Il 14 febbraio, infatti, il Psg ha perso per 3-1 contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e tra 5 giorni, il 6 marzo, al Parco dei Principi ci sarà la gara di ritorno la squadra di Emery dovrà giocarsela senza Neymar.

Il brasiliano, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca e il suo infortunio patito contro il Marsiglia è più grave del previsto dato che dovrà anche essere operato. Il Psg stesso, con una nota ufficiale, ha annunciato: "Al termine del protocollo inizialmente pianificato di tre giorni di cure, dopo un confronto tra il proprio staff medico e quello del Brasile, e in accordo con il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nel fine settimana in Brasile dal dottor Rodrigo Lasmar accompagnato sul posto dal professor Saillaint". Neymar, dunque, non ci sarà contro il Real Madrid e con il Mondiale alle porte il suo recupero sarà anche più lento del previsto che il 26enne ex Santos tiene moltissimo a vincere la Coppa con la maglia del Brasile.