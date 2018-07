Neymar la butta sul ridere e simula anche in allenamento

Neymar, ora, ci scherza su. Il brasiliano, nel mirino per le sue eccessive e perenni simulazioni, ha simulato – per l'appunto e tanto per cambiare – un infortunio in allenamento, facendo ridere compagni e fotografi.

La seleçao, impegnata domani sera (ore 20) nel quarto di finale contro il Belgio, sta vivendo con la solita leggerezza l’appuntamento mondiale e il suo asso sta contribuendo anche fuori dal campo a tenere alto il morale della banda verdeoro del commissario tecnico Tite.

Così oggi, come scrive Sport Mediaset, Neymar durante la sgambata si è accasciato al suolo, mani sul volto e via a rotolare all’impazzata. Il tutto, per di più, sotto gli occhi divertiti del figlio Davi Lucca, invitato – alla pari degli altri pargoli del calciatori della nazionale – a calcare il rettangolo verde per divertirsi con i rispettivi padri.

Ecco, a proposito dei rotolamenti e delle simulazioni del numero 10 del Brasile, la tv svizzera Rts ha raccolto un dato interessante: le sceneggiate di Neymar hanno fatto perdere agli avversari ben 14 minuti in totale in questo Mondiale di Russia.