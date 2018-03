Neymar, out per 2-3 mesi. "Non è una frattura banale"

Neymar è arrivato in Brasile. L'attaccante purtroppo per il Psg si opererà. L'assenza dai campi è stimata in un paio di mesi

L'operazione

L'intervento cui si dovrà sottoporre la stella del b Neymar è prenotato per domani, sabato. E' quanto ha chiarito il medico della nazionale brasiliana Rodrigo Lasmar, che guiderà l'operazione. Nonostante si stia facendo di tutto per mettere il più velocemente possibile il piede destro di Neymar sotto i ferri in un ospedale di Belo Horizonte, il giocatore non tornerà presto in campo. "Il periodo di recupero sarà di circa due e mezzo o tre mesi", ha detto Lasmar ai giornalisti, arrivato con Neymar con lo stesso volo Air France. " Non è una frattura semplice, ma una frattura in un osso importante nel mezzo del piede ", ha aggiunto.

Nella migliore delle ipotesi Neymar riuscirà a partecipare al mondiale di Russia 2018 (14 giugno - 15 luglio). Neymarsi era infortunato domenica nell'incontro con il Marsiglia. Per lui stagione finita per Champions League e campionato francese.

Le parole di Emery

" Domenica sembrava solo una distorsione alla caviglia. Poi dopo gli accertamenti dei medici del club e del Brasile, è stata rilevata un'infrazione. E' un'altra cosa ed è stato deciso per l'intervento dopo aver parlato con il Brasile ". Unai Emery, allenatore del Psg, ha chiarito così sull'infortunio di Neymar e la decisione di sottoporsi ad intervento chirurgico. Il brasiliano ha riportato una distorsione alla caviglia destra e un'infrazione al quinto metatarso del piede destro e rischia due mesi di stop.