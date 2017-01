Nizza ai piedi di Balotelli: i tifosi gli dedicano un murales

Mario Balotelli ha fatto la scelta giusta decidendo di andare a giocare a Nizza. Il classe 90 ha segnato 8 reti in 9 partite di Ligue 1 ed ha portato punti fondamentali ai rossoneri che sono ancora primi in classifica. L'ex Inter, Milan, City e Liverpool, prima della sosta per le vacanze di Natale era stato espulso contro il Bordeaux ed ha rimediato due giornae di squalifica e salterà la sfida casalinga contro il Metz e la trasferta di Bastia.

Balotelli, però, ha conquistato tutti al Nizza e i tifosi del club francese gli hanno dedicato un graffito con il suo volto. I tifosi rossoneri hanno cancellato il ritratto di Hatem Ben Arfa, passato in estate al Psg, e l'hanno sostituito con quello di SuperMario. Il graffito è distribuito su una superficie abbastanza estesa su un muro nel quartiere popolare Moulins, che è poco distante dal centro di allenamento che si trova nel settore ovest della città della Costa Azzurra.