Il Nizza fa solo 0-0: Balotelli espulso per fallo di reazione

Mario Balotelli espulso: l'ex attaccante di Milan, Inter e Manchester City è caduto nella provocazione del difensore avversario e si è beccato il cartellino rosso nel finale di partita. Il Nizza non è andato oltre lo 0-0 sul campo del Bordeaux ed ha rallenato perdendo due punti su Monaco e Psg ora distanti rispettivamente 2 e 5 punti. I rossoneri di Francia si sono laureati campioni d'inverno e sognano di poter vincere la Ligue 1 ma nella prossima giornata di campionato dovranno fare a meno sia di Balotelli che di Belhanda espulso anche lui nel finale di partita.

Balotelli, fino a ieri sera, era stato praticamente perfetto dal punto di vista disciplinare e il suo agente Mino Raiola, poco prima della partita contro il Bordeaux aveva confermato che diversi club di Premier League si sono già fatti sotto per Supermario. Il 26enne nato a Palermo, però, provocato da Lewczuk non ha perso tempo ed ha rimediato l'ennesimo cartellino rosso per un fallo di reazione. Il difensore polacco del Bordeaux, effettivamente, ha affrontato Balotelli con il gomito troppo alto ma l'ex Lumezzante si è voluto fare giustizia da solo prima trattenendo l'avversario e poi rifilandogli un brutto calcio da tergo.

[[youtube ]]