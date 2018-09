"Non abbiamo più soldi". Curva Nord della Lazio senza coreografia al derby di Roma

Il derby di Roma si giocherà senza metà coreografia. La parte mancante? Quella della Curva Nord. Già perché la curva dei tifosi della Lazio ha annunciato ufficialmente che per mancanza di fondi non potrà allestire il consueto spettacolo pre-partita. Insomma, niente soldi, niente coreografia.

E così Gli Irriducibili, ultrà storici della società biancoceleste ,entreranno cinque minuti dopo il fischio d’inizio per protesta contro gli altri tifosi che non li sostengono economicamente.