Non solo F1: il Tour de France vuole cancellare miss da podio

Prima ci aveva pensato la Formula 1 a cancellare la figura delle "ombrelline", preoccupata che fosse poco decorosa per le ragazze. Ora la stessa considerazione arriva dal Tour de France, che secondo indiscrezioni del Times sarebbe pronto allo stesso passo indietro.

L'A.S.O, che organizza la competizione francese, avrebbe ormai deciso di cancellare la figura delle ragazze che all'arrivo festeggiano con un bacio il vincitore della tappa, agghindate con i colori di uno sponsor e ricompensando con un mazzo di fiori il corridore.

La novità dovrebbe già valere dall'edizione 2017, che partirà da Noirmoutier-en-l’Ile il prossimo 7 luglio. Il Tour si adeguerebbe così a una decisione già presa dal Tour Down Under in Australia, dal Giro delle Fiandre e dalla Vuelta di Spagna. Ma non dal Giro d'Italia.

"Finché queste ragazze saranno trattate con rispetto e continueranno il loro lavoro in modo professionale, non c’è motivo di cambiare la procedura di ospitalità", ha detto Mauro Vegni, direttore della corsa.