Notte fonda per il Milan al Meazza: l'Atalanta vince 2-0

Non è servito nemmeno il ritiro blindatissimo, a Milanello, per la squadra di Gennaro Gattuso che perde l'ennesima partita di questa stagione che sta diventando sempre più maledetta. I rossoneri sono stati sconfitti per 2-0, a domicilio, dall'Atalanta dei sogni di Gian Piero Gasperini che con un gol per tempo ha regolato il Diavolo. Dell'ex Bryan Cristante e di Josip Ilicic i gol che hanno deciso la sfida in favore degli orobici che ora volano a quota 27 punti in classifica, agganciando così la Sampdoria di Giampaolo. Il Milan, invece, resta fermo a quota 24 punti in 18 partite frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte con 23 gol fatti e ben 26 subiti.

Nel primo tempo, dopo 10' minuti di studio, è il Milan ad andare in gol con Bonaventura che approfitta di un'uscita a vuoto di Berisha: l'arbitro Fabbri però annulla per un fallo, precedente, di mano di Cutrone. I rossoneri reagiscono con Montolivo e Cutrone, tra il 18' e il 24', ma Berisha para. Al 32' arriva il gol dell'Atalanta: Donnarumma non trattiene un colpo di testa facile di Caldara e il grande ex Cristante la sblocca. Nel finale di primo tempo ancora Cristante prova la conclusione ma questa volta trova la parata di Donnarumma.

Nella ripresa nel giro di due minuti il Milan ci prova tre volte con Rodriguez, Kessié e Kalinc: lo svizzero non calcia molto potente e trova la parata di Berisha, mentre l'ivoriano e il croato non inquadrano lo specchio della porta. Petagna va vicino al gol dell'ex e al 55' Kalinic ci prova ma trova il grande intervendo di Hateboer che la mette in angolo. Il Milan continua a spingere e al 66' Borini va vicino al gol con un bel destro al volo su smorzata di petto di Kalinic. L'Atalanta si fa vedere in avanti con Ilicic, al 67', ma para Donnarumma. Al 71', però, i rossoneri crollano ancora: Gomez la spizza di testa per Spinazzola che la mette tesa in mezzo per Ilicic che raddoppia da pochi passi. Donnarumma al 74' salva tutto sul bolide di Freuler.