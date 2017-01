Ocampos: "Milan, sono felice di essere qui"

Il Milan è attivo sul mercato e dopo l'arrivo di Gerard Deulofeu, in prestito dall'Everton, sta per arrivare anche Lucas Ocampos, altro calciatore classe 94 come lo spagnolo. Il club di via Aldo Rossi ha ceduto due attaccanti come Luiz Adriano e M'Baye Niang, ma li ha rimpiazzati a dovere con altre due pedine che andranno a dare qualità, imprevedibilità e velocità all'attacco a disposizione di Vincenzo Montella.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ocampos arriva in rossonero in prestito oneroso, 500.000 euro, dal Genoa anche se il cartellino è di proprietà del Marsiglia. L'argentino è dalle 9 a Milano dove sta svolgendo le visite mediche presso la clinica "La Madonnina". L'ex Monaco, dunque, si recherà poi a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà ai rossoneri fino a giugno. Ecco le prime parole di Ocampos: "Sono contento di essere qui, cercherò di fare il meglio possibile".